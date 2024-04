Alejandra Rubio, sobre el motivo que habría desencadenado la exclusiva de su primo, el hijo de Carmen Borrego: "Estoy hasta el gorro"

Alejandra Rubio: "No puedes hacer nada al respecto, y menos cuando te dedicas a hacer exclusivas poniendo verde a tu madre"

Esto ha dicho la colaboradora de 'Así es la vida' sobre la posible filtración de las fotos a José y Paola por parte del entorno de Carmen Borrego

En 'Así es la vida' hemos desvelado este martes la que podría ser la causa de la exclusiva del hijo de Carmen Borrego. Y es que al parecer, según Makoke, "cuando les pillan en las fotos a José y a Paola en Málaga, a José le dicen que ha sido una filtración de su entorno, de su familia. Un chivatazo del entorno de Carmen". Esta filtración habría terminado por colmar el vaso de Paola, que a raíz de la filtración se cogió un "cabreo monumental y echó a José de casa.

Precisamente sobre esta información le ha preguntado Sandra Barneda a Alejandra Rubio, quien ha señalado que "si eso de verdad se lo ha creído...". "Pocas palabras tengo que decir a eso. Es surrealista. Nadie de la familia va a hacer eso, no se ha hecho nunca. No sé con qué beneficio, me parece una tontería como una casa", apuntaba la colaboradora de 'AELV'.

"Estoy de los enfados hasta el gorro. Eres nieto de quien eres, hijo de quien eres, sobrino de quien eres, vas a tener prensa. Lo siento por ti. Es la familia en la que has nacido. No puedes hacer nada al respecto, y menos cuando te dedicas a hacer exclusivas poniendo verde a tu madre. La prensa malgasta siempre y Málaga es un foco de prensa. A mí me pasa", señalaba.