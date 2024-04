La reacción de Makoke a la ausencia de Lorena Morlote en la gala de 'Supervivientes': "Me quedé un poco preocupada"

Lorena Morlote defraudó a su amiga Makoke durante su paso por 'Supervivientes' ¿El motivo? No fue su cercanía a Laura Matamoros, le molestó su no defensa de Makoke ante las pullas y ataques que Laura dirigió contra la exmujer de su padre. Sin embargo, en la última gala no coincidieron y Makoke se muestra inquieta ante los motivos de la ausencia de Lorena.

"Yo iba un poco nerviosa y tengo que ser sincera, cuando me dijeron que no venía, casi que me alegré", comentaba Makoke en 'Así es la vida'. Sin embargo, poco después le comentaron que su examiga se ausentaba porque se encontraba mal y eso le hizo pensar: "Tampoco me hace gracia, yo no le deseo el mal a nadie, no sé lo que le habrá pasado ni nada, pero espero que se encuentre bien".