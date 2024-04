Lorena Morlote le reprocha a Makoke que le prometió cuidar de sus hijos y no lo ha hecho: "Han estado sufriendo"

Antes de reencontrarse en el plató, le preguntan a Lorena si existe alguna posibilidad de reconciliarse y su respuesta es: "Es la primera persona que, en mi vida, me llama traidora". Esto sólo hace presagiar lo peor. "Se lo volvería a llamar, es una bienqueda", se defiende Makoke. "Me ha demostrado que no tiene principios. Si quieres a una persona, te sale defenderla", añade. Lorena también está decepcionada por lo que considera "una acusación muy grave" hacia ella y su trabajo.

Una vez se ven en plató, apenas se saludan con un 'hola'. "Voy a defenderme porque has estado tres semanas hablando de mí", dice Lorena y le echa en cara que no haya llamado a sus hijos durante su estancia en Honduras, cosa que le duele: "Me dijiste 'me ocupo de tus hijos' y no le has hecho ni una sola llamada desde que me fui a dos niños que han estado sufriendo porque tú has estado insultando a su madre por los platós". Tras esto, comienza un cruce de acusaciones varias en un enfrentamiento en el que ambas sacan los trapos sucios de su relación.