Lo que Paola Olmedo habría dicho a los paparazzis contra Carmen Borrego: "Nunca le vais a hacer una foto con su nieto"

Sin embargo, esto no habría sucedido así. Gema Fernández se ha puesto en contacto con la prensa que siguió a Carmen aquel día y le cuentan que entró y salió por el garaje para despistar a los medios. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió y algún paparazzi la localizó: "Por eso podía llevar a alguien de la prensa, pero no por conocimiento".

Pero hay más y es que la periodista se ha enterado de algo que le ha dejado impactada: "Me he quedado muerta, esta señora se acercó a la prensa y dijo 'Nunca vais a hacer una foto de Carmen con su nieto".

Dicen que Carmen y su trabajo en televisión influyeron en su ruptura y que no le perdonan que vendiera su embarazo sin su consentimiento. "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo", "Si mi abuela no hubiese muerto yo no me hubiera reconciliado con mi madre", fueron algunos de los titulares de Jose María, que añadía sentirse culpable por el daño que habían hecho a Paola.