El mensaje conciliador de Carmen Borrego a su hijo: “Si pudiera darle un abrazo, se lo daría”

La colaboradora de ‘Así es la vida’, sobre un posible encuentro con su hijo en los pasillos de Telecinco: “No te voy a montar jamás un numerito”

Borrego, sobre el conflicto con su hijo: “A mí me importa más que él solucione su vida”

La durísima entrevista de Terelu Campos a su hermana, Carmen Borrego: "Menos mal que mamá está muerta y no ha vivido esto"

Carmen Borrego repasaba en el plató de ‘Así es la vida’ la entrevista que el pasado viernes concedió en ‘¡De viernes!’ junto a su hermana Terelu Campos hablando de la sonada polémica con su hijo y su nuera.

“Yo no he descolgado el teléfono para hablar con mi hijo, no por miedo, no tengo ningún miedo, no lo he descolgado porque creo que mi hijo no está pasando un buen momento y, creo, que ese momento de mi llamada lo pude alterar más”, aseguraba la colaboradora.

“Yo lo único que espero que el puede solucionar su vida, pueda solucionar su matrimonio y, entonces, será el momento de sentarnos a hablar. No he dicho nada malo de mi hijo, no lo voy a decir, no me gusta escuchar a los compañeros hablar mal de mi hijo… ya he dicho que él se ha equivocado, pero no ha matado a nadie”, comentaba Carmen en defensa de su hijo.

“Él tampoco ha descolgado el teléfono, yo creo que él está en un momento muy complicado de su vida… a mí me importa más que él solucione su vida, porque ya sabéis quién hay, que no quiero hablar de menores. Si él es feliz con Paola, que creo que lo es, por supuesto, quiero que lo solucione”, continuaba.

Ante de terminar, Carmen Borrego quiso mandarle un mensaje directo a su hijo: “Yo no tengo ningún problema en encontrarme con mi hijo por los pasillos, es más, me encantaría encontrármelo. Si él piensa que yo voy a montar un numerito, ya te garantizo, José María, que no. Si pudiera darle un abrazo, se lo daría, porque creo que entre madre e hijo lo primero que tenemos que darnos es un abrazo y luego empezar a hablar. Los reproches ya están hechos, y ahora lo que hay es que recoger velas e intentar comprendernos, entendernos y seguir un camino juntos que, desde luego, es lo que yo quiero. Lo único que te mando es un beso, hijo, si estás arriba y saber que yo no te voy a montar jamás un numerito”.

La peineta de Carmen Borrego a Antonio Montero

Además, Borrego también quiso comentar la relación con su todavía nuera y tuvo un pequeño rifirrafe con Antonio Montero que quiso ironizar con esta relación:

“Yo no sé cómo no le gustas si estás más guapas que nunca… la isla te ha sentado muy bien, te ha sentado muy bien a tu belleza. A mí me da la sensación de que lo mismo a Paola lo que le gustaría es ser tú…”.