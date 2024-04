Las hermanas han analizado lo ocurrido con José María Almoguera y han hablado claro sobre la actitud del hijo y la nuera de Carmen

Carmen Borrego defiende a su hijo pese a los problemas entre ellos: "No me gusta escuchar cómo la gente destroza a mi hijo"

Paola Olmedo reacciona a la entrevista de Carmen Borrego en '¡De viernes!' con un dardo para las hermanas Campos

Carmen Borrego y Terelu Campos se sientan en el plató de '¡De viernes!' para responder a todas las reacciones y polémicas familiares tras vivir una de las peores semanas de sus vidas a raíz de la publicación de una exclusiva protagonizada por el hijo y la nuera de Carmen Borrego.

Las hermanas Campos responden a todas las preguntas de los colaboradores del programa y contestan a los que aseguran que todo se trata de una estrategia de José María y Paola para conseguir dinero "con el que comprarse un piso". Al principio de la noche era la propia Terelu la que entrevistaba a su hermana en una conversación muy íntima y sincera que ha sacado a relucir cuáles son las emociones de Carmen en este momento tan complicado para ella y su familia.

Carmen comenzaba explicándole a su hermana que, pese a las críticas que ha recibido su hijo, desea que se siga manteniendo el respeto hacia su hijo, un hijo al que no acaba de comprender:

"Dentro de lo que cabe estoy serena, estoy absolutamente convencida de que mi hijo se ha equivocado pero no ha matado a nadie. Sí que es cierto que me ha roto el corazón, no me lo esperaba, yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien con él y en su matrimonio (...) No he sido capaz de llorar, he pensado mucho estos días, ha sido un shock. A mí mi marido me da mucho y yo le debo mucho a él, no tendré vida para agradecer lo que mi marido le ha dado a mi madre y también a mis hijos.

Terelu, muy dura con la actitud de su sobrino

Terelu Campos ha sido desde el primer momento muy crítica con la actitud y el comportamiento de su sobrino José María. La mayor del clan no entiende que el hijo de Carmen haya hablado de esa manera sobre su madre en una revista, motivo por el que no se muerde la lengua a la hora de decir que tanto él como Paola Olmedo "se merecen un Óscar".

Terelu está viviendo un momento delicado por el estado en el que ve a su hermana pequeña y solo puede pensar en la fallecida María Teresa Campos, alguien que habría sufrido y mucho, según sus propias palabras, si viviera lo que está sucediendo:

"A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana"

Carmen desea encontrarse con su hijo "por los pasillos"

Tanto Carmen Borrego como José María Almoguera trabajan en Telecinco, concretamente en el programa diario que presentan Sandra Barneda y César Muñoz, 'Así es la vida'. Lejos de lo que la gente pueda creer, Carmen no solo no teme a encontrarse con su hijo en las instalaciones de la cadena, si no que es algo que hasta se podría decir que desea: