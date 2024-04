Carmen Borrego pierde la paciencia en 'Así es la vida': "Todos criticáis, pero aquí estáis chupando del bote"

En primer lugar, la colaboradora miraba a cámara para lanzar un mensaje a quien fuera pareja de su madre: “Contra mí, contra mi persona, lo que usted quiera, contra mi hijo no, no lo voy a permitir”.

“Sé que no le caigo bien”, añadía Carmen pero insistía que no cargue ni contra José María ni contra su madre: “Los cañones, a mi persona”.

Además, la colaboradora perdía la paciencia escuchando a Antonio Montero debatiendo con su sobrina, Alejandra Rubio, sobre el hecho de que las cuestiones familiares de las Campos estén en los medios de comunicación: "Estoy hasta los coj*** del discurso de cinismo que tenéis todos, criticáis pero aquí estáis chupando del bote, vosotros no pertenecéis a esta familia, estoy harta, eres un cínico", se quejaba.

Carmen se definía "cansada", cree que está viviendo "al filo" de lo que puede vivir "cualquier ser humano" y recordaba algo a Edmundo Arrocet: "Al amparo de una familia que le ha abierto las puertas de su casa, mi madre le dio su corazón, lo mejor de su vida, porque se enamoró de él y porque lo quería, a ese amparo, no se puede destrozar a una familia, difamar a una familia. En nombre de mi madre no se puede difamar, no se puede mentir".