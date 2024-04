La hermana de Terelu: "Ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda"

Carmen Borrego: "No se puede destrozar a una familia, incluido a una persona que desgraciadamente está fallecida"

Carmen Borrego advierte a Edmundo Arrocet tras conocer su entrevista: "El que difame a mi madre será demandado"

‘Vamos a ver’ desvela las primeras declaraciones de Carmen Borrego tras leer la demoledora entrevista que Edmundo Arrocet ha concedido a la revista ‘Diez Minutos'. En la exclusiva, Bigote habla de su relación con María Teresa Campos, del hijo de Borrego y del paso de ésta en 'Supervivientes'.

El humorista ha concedido una entrevista en exclusiva en el momento en el que la relación entre Carmen Borrego y su hijo se encuentran inmersos en una polémica. Edmundo no se calla nada y habla sobre la que fuese su expareja: "Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia". Además, se pronuncia sobre cómo era la relación de los jóvenes: "Decían que la novia tenía malos hábitos. Se encerraba, no salía casi nunca de la casa...".

Por otro lado, Edmundo Arrocet confiesa que José María tiene "resentimiento es por algo. Al pobre le han limitado la existencia". Además, cuenta conversaciones que tuvo con él: "José me decía: ¿tú crees, Edmundo, que es normal que esté esta casa vacía y yo me tenga que ir...?".

Carmen Borrego: "Os pido que respetéis a esta familia, se acabó el tema"

El actor y humorista revela que "el hijo de Carmen estuvo un tiempo enfadado con Teresa, pero sabía que no era culpa de ella". Tras estas declaraciones asegura que no teme a ninguna de las Campos: “Sé todo de ellas, sus pifias… No he contado ni el 10%". Por último, el actor que participo en el reality en 2017 analiza el paso de Borrego por ‘Supervivientes’ donde confiesa que "Carmen como superviviente no vale un duro. No hizo ni una prueba. Iba a meter follón, no es tonta".

Tras esta entrevista, Carmen Borrego ha reaccionado muy duramente a las acusaciones y ha querido dejar claro su negativa ante dichas declaraciones: “No voy a decir nada, me voy a defender en un juzgado. Se acabó, se acabó el tema. Os lo pido por favor que respetéis mínimamente a esta familia que lo único que ha hecho en su vida es trabajar de manera honrada. ¡Se acabó el tema!".

"Quien conoce y ha conocido a mi madre sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado, ya está bien de difamar, recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y que será demandado todo el que difame a mi madre", asegura en 'TardeAR'.