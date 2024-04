'Bigote' Arrocet no se ha quedado ahí. El humorista ha calificado a Carmen Borrego de "una persona inteligente y astuta" y se dirigía al clan Campos llamándolas "malagradecidas". "Decía que para querer a estas niñitas hay que ser su madre. Le preguntaba a Teresita por qué y me decía que no quería hablar. Que ma parta un rayo si no es así", añadía.

Alejandra Rubio ha restado importancia al comentario que habría dicho María Teresa Campos. "Me parece tremendo. Bastante innecesario. Me parecen tonterías. Quién no se ha enfadado con su padre, su madre, su hermano... En todas las familias pasan cosas y no me parece para tanto. Y en algún momento ella puede haber dicho que 'hasta aquí', pues seguro porque entra dentro de lo que a todos nos pasa cuando nos enfadamos", reflexionaba.