María Luisa, amiga de Ángel Cristo, contesta a su hijo: “Lo que su padre me dio, no se lo voy a entregar a nadie”

“Lo que quiere son las memorias, bueno, y un DNI, que tengo yo de su padre. Ángel siempre tenía dos. Entregué uno para enterrarle y me quedé con el otro de recuerdo. Y tengo el carné de piloto, tengo el carné de permiso de armas… Esas cosas sí las tengo. Pero todo eso es porque me lo ha entregado en vida su padre a mí para que yo lo guardara”, continuaba María Luisa.

“Lo que yo tengo que su padre me dio para que yo lo guardara no se lo voy a entregar a nadie. Y si ellos quieren cosas de su padre, pues que me den el dinero que su padre me debía. Él lo que quiere, es lo que quiere todo el mundo, el libro. Las memorias son las memorias… y, por supuesto, después de muerto no lo voy a entregar, porque él me lo dio para que yo lo guardara”, aseguraba tajante María Luisa Moreno en ‘Así es la vida’.