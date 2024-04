Carmen Borrego ya no puede más: "Hace unos días que no estoy bien. Son demasiadas cosas"

El cómico asegura que no tiene miedo a las posibles demandas de las Campos tras su demoledora entrevista

El pasado fin de semana, Edmundo Arrocet se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para cargar de nuevo contra las hermanas Campos. La expareja lanzó unas palabras muy duras a las que Carmen Borrego contestó este lunes en directo desde el plató de 'Así es la vida'. "Lo primero es que este señor, cuando falleció mi madre, ya llevaba cinco años y medio que no estaba en nuestras vidas. Quiere dar a entender que cuando mi madre tiene un problema de salud, no estamos. La gente se confunde, pues me parece feo", afirmaba.

Carmen aseguró que no quería hablar más sobre el tema: "No tengo nada que decir, no tengo nada que defenderme. Mi conciencia la tengo tranquila. He amado y respetado a mi madre hasta su último aliento. Y quien me conoce sabe que no soy altiva y que mi madre para nosotros era lo más importante".

Tras la defensa de Sandra Barneda, quien aseguró que es "una gran falta de respeto" hablar así de María Teresa Campos, "una de las más grandes de nuestro país", Carmen Borrego no pudo contener las lágrimas y tuvo que salir del plató. "Por favor, no me enfoques", pidió a las cámaras mientras se desahogaba lejos de los focos.

Este martes, algo más tranquila, Carmen Borrego ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' para explicar cómo se encuentra: "No quiero ni ver las imágenes de la entrevista. No voy a contestar a nada, no tengo a nada que temer y mi conciencia la tengo tranquila. Me considero una buena madre y una buena hija, por eso no me importa lo que digan los demás", se ha reafirmado.

Sobre si va a tomar medidas legales tras las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet, Carmen Borrego ha sido clara: "Hay que tomar medidas legales cuando tienes ciertas garantías d ganar. De momento he pedido una rectificación y si no se hace, seguiré los pasos que me indique mi abogada para llegar a buen término.