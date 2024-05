Exclusiva | El duro testimonio de Lourdes Ornelas, madre de Camilín: "Lo que quiero es que mi hijo no se muera"

El testimonio de una madre que no puede más: Lourdes Ornelas habla para 'Así es la vida'

El ocaso de Camilín desde la muerte de su padre: adicciones y malas compañías envuelven al hijo de Camilo Sesto

Las últimas y preocupantes imágenes de Camilín: "Si no cambia de compañías puede acabar con su vida"

Camilín, el hijo del ya fallecido cantante Camilo Blanes Sesto, sigue dando de qué hablar. Y es que la muerte de su padre supuso para él un punto de inflexión. Y es que al convertirse en su heredero universal, las malas compañías y las adicciones han marcado su día a día. Su estado de salud preocupa desde hace cinco años. Ahora es Lourdes Ornelas, madre de Camilín, quien se ha pronunciado en 'Así es la vida' denunciado las malas influencias que se aprovechan de él por culpa de todas sus adicciones.

"Estoy desesperada, muy preocupada por la vida de Camilo. Que él no es malo, tiene una enfermedad. Como la tienen muchas personas en el mundo que es la adicción. Esto es inhumano, lo que están haciendo con Camilo. Inhumano cómo le roban, cómo le sacan... ¡Vete a la mierda, pendejo!" comienza diciendo Lourdes Ornelas en exclusiva para 'Así es la vida'.

Pero su testimonio no acaba aquí: "Todo lo peor de Torrelodones, esos van a casa de Camilo. Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos. El daño que están haciendo a Camilo, que le llevan bolsas de droga. Estamos hablando de delitos contra la salud". Además, asegura que Camilín está "vulnerable total. Es como un niño". Todo esto viene acompañado de un increíble cambio físico que está sufriendo Camilín y que está mostrando en redes sociales.

Lourdes Ornelas no puede más

Y es que Lourdes Ornelas no puede dormir debido a que toda esta situación le está tocando muy de cerca: "Me van a matar a mi hijo. Ayer me llamó llorando porque estaba muy mal y le dije que no estaba solo. Le roban y le engañan... Que hay que sacar dinero para no sé qué, porque le está engañando con que van a poner un estudio... Y le llegan a su casa cosas que él no pidió, por ejemplo, ordenadores".