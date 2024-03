Las últimas y preocupantes imágenes de Camilín: "Si no cambia de compañías puede acabar con su vida"

Yo he recibido agresiones de sus perros, agresiones verbales también, y todo porque quiero que deje en paz a Camilo y le deje de robar y hacer daño. Le he denunciado por daños a la salud, me he enfrentado con él varias veces. He hablado con él de buena manera para ver si lo dejaba, pero no es la parte que más me preocupa, lo que más me preocupa es el daño, a su salud. Es de miedo, es inhumano lo que están haciendo con Camilo porque su vida corre peligro, por motivos que ya denuncié".