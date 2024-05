El audio de Rafael Amargo a Makoke, muy emocionado, tras ser absuelto: "He estado a punto de volverme loco"

Makoke ha mostrado en 'Así es la vida' el audio que Rafael Amargo le mandaba tras saber que ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid

"El loco lo que ha tenido mucha resistencia y resilencia para aguantar todo esto", le decía a la colaboradora, entre otras muchas cosas

El bailaor Rafael Amargo, absuelto de vender droga desde su casa: "¿Quién me devuelve estos cuatro años?"

Rafael Amargo, que ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de las acusaciones y de la pena de 9 años de cárcel a la que se enfretaba por el supuesto delito de tráfico de drogas, ha mandado un audio pocas horas después de conocer esto a nuestra colaboradora Makoke, con la que comparte una amistad, y que ella ha mostrado en 'Así es la vida'.

El bailaor, lo primero que ha hecho al salir de la Audiencia Provincial de Madrid era expresar su deseo de comunicar a sus padres esa sentencia de absolución, algo que podíamos confirmar a través de uno de sus familiares cercanos, es que Rafael ya habría hablado con ellos.

Makoke muestra el audio de Rafael Amargo en directo

Tras conocer esta información, Makoke mostraba el audio que Rafael le mandaba a ella y que él daba la autorización de mostrarlo en 'Así es la vida', en el que le agradecía haberle escrito tras conocer la noticia: "Gracias por tus palabras, tú que eres una amiga el sabe el tío que soy, generoso, que me gusta compartir la vida y los éxitos con mis amigos, pero nunca todas esas cosas que han dicho. Me consuela que amigas como tú, amigos de verdad que me conocéis... que esto no tenía ningún sentido ni ningún entendimiento".

"Es la justicia la que me ha dado la razón, he tenido un abogado maravilloso como es Marco García Montes y en los 4 días de juicio se vio perfectamente cómo pintaba...", decía en este audio, en el que mostraba lo mal que lo ha pasado con este proceso: "Estoy muy agradecido a la sala por cómo me han tratado, aunque también tenía el miedo porque era tanto el revuelo mediatico que han hecho... pero cómo la gente se ha pasado la presunción de inocencia... el daño que han hecho a hijos, padres, familia y sin medida".