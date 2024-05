Almudena del Pozo confirma que "Isabel Pantoja no cantará en el concierto de Nerja el 13 de julio"

Isabel Pantoja tiene programado un concierto en Nerja (Málaga) el 13 de julio que parece ser que está en el aire en estos momentos. Y es que como bien aseguró Antonio Rossi en 'Vamos a ver' este viernes, la tonadillera habría rechazado ofrecer más conciertos en Málaga. Pues bien, este martes, Almudena del Pozo ha apuntado en 'Así es la vida' una nueva información sobre su concierto en Nerja y sobre todo, si se va a celebrar o no.

"La información que yo tengo es que el concierto de Nerja del 13 de julio no se va a hacer. El día 12 tiene un concierto anterior en Huelva y dos días seguidos es imposible para Isabel", subraya Almudena del Pozo. No obstante, recalca que lo que sí está habiendo es "una buena predisposición por todas las partes. Hay una serie de conversaciones y negociaciones a día de hoy, que todas las partes esperan que lleguen a buen puerto (una buena fecha) y esa última decisión la conoceremos el viernes".

En cuanto a si es verdad que ella no quiere actuar en Nerja, la colaboradora de Telecinco asegura que "no": "No es verdad. Ama al público de Nerja. Quiere que todo llegue a buen puerto. Ella ahora mismo está con la cabeza en el concierto de este sábado en Zaragoza. Ahora está en Cantora y el jueves irá a Zaragoza. Luego le toca Mérida".