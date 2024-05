En el caso de Jaqui Lin y Janet Capdevilla, ambas optaron por recuperar sus vidas y no ingresar en un convento. Aún así, se llevaron grandes aprendizajes del programa que cambiaron por completo su forma de pensar.

“Ahora mismo me noto con mucha más tranquilidad, me ha entrado mucha luz, se ha limpiado una parte de mí. Me noto con mucha paz”, dijo, entre lágrimas, la que ahora concursa en ‘Factor X’.