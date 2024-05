Avilés, tras hablar con Elia, hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar: "Me asegura que si su madre se ha casado es porque no está con Fernando"

Y es que estas declaraciones de Elia sorprenden cuanto menos y dan mucha luz a todo lo que se está hablando estos días. Lo primero de todo, Avilés ha querido destacar que Elia "desde que se puso enferma tiene una vida muy tranquila y se mantiene al margen". Además, prefiere "no saber para vivir tranquila y si ha salido que su madre se ha casado con una persona será que no está con otra, no son tan modernos", decía Elia textualmente, despejando dudas sobre si Mayte está con Fernando o no, algo que se ha especulado mucho últimamente.