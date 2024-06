Primeras palabras de Ortega Cano tras la acusación a su hijo José Fernando y su sobrino Paco por presunta estafa

Los problemas crecen para Ortega Cano , dos miembros de su familia están siendo investigados, su hijo José Fernando y su sobrino Paco Ortega . Han sido acusados de cometer una supuesta estafa que se remonta al año 2020 a través de una empresa dedicada a realizar prestamos utilizando coches como avales. Al tratarse de una querella y, no de una demanda, implica que iría por la vía penal y podría implicar pena de cárcel.

'Así es la vida' ha hablado,en exclusiva, con el testimonio clave en la acusación, la dueña de la empresa estafada, presuntamente, y, es que, parece que no solo hacían negocios con Paco Ortega, tendrían una estrecha amistad. Además, hemos mostrado las imágenes de la primera reacción del torero tras conocerse la noticia, se mostraba muy enfadado al ser preguntado por esto. Ortega asegura no saber de qué le hablamos ni que su hijo tiene una empresa de automóviles con su primo: "No, nada, nada".