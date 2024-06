José Antonio Avilés preguntaba directamente a Raquel Arias si la fecha en la que se había citado a Gabriela Guillén era el 19 de junio. Ella aseguraba que sí pero "no tiene por qué ser en esa fecha". Con ello, su compañero explicaba que Gabriela Guillén habría solicitado un cambio de fecha e incluso apuntaba que el motivo del cambio podía deberse a "un evento". Raquel, amiga de Gabriela, saltó indignada ante la acusación: "Sí tiene un evento pero me han invitado a mí y ella viene conmigo. Eso no es impedimento para que se hubiera podido hacer la prueba por la mañana", defendió.