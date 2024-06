Sale a la luz el mensaje que envió Meli Camacho a Carmen Borrego tras la misa de su madre y esta responde en directo

Meli Camacho: "Probablemente el topo soy yo, porque no sabía nada y se lo he dicho a toda España"

'Así es la vida' tiene el mensaje que envió Meli Camacho a Carmen Borrego tras la misa de su madre, en donde claramente deja ver su malestar con el acto al que acudió organizado por las Campos. Un acto que se celebró debido a que María Teresa Campos habría cumplido este martes 83 años, por lo que sus hijas (Carmen Borrego y Terelu Campos) decidieron rendirle homenaje este lunes con sus familiares y amigos.

"Carmen, discúlpame que nos hemos ido, pero me he sentido muy mal, muy mal acogida y que sepas que me han dicho los periodistas que había un topo. Probablemente el topo soy yo, porque no sabía nada y se lo he dicho a toda España", comenzaba diciendo Meli a Carmen Borrego. Y es que además de las marcadas ausencias que hubo en la misa, Terelu y Carmen acudieron a la iglesia molestas porque alguien habría filtrado este homenaje.

"El topo soy yo"

"No he ocultado nada porque yo no sabía que eso era un 'top secret'. Entonces, todo al que he pillado y he visto he dicho que iba a la misa. No tengo nada que tapar ni nada que ocultar, pero me he sentido muy mal porque he ido con mucho problema con Teresa, eh y he creído que debía encontrarme con gente que me acogiera, no que estuvieran conmigo como si fuera el enemigo", apunta Meli Camacho.

Por último, vuelve a matizar que el topo es ella: "Que me lo han dicho los periodistas: 'hay un topo' y yo he dicho: '¿Qué es esto de topo? ¡Qué topo!'. A mí nadie me ha dicho nada y lo he dicho porque... con todo el cariño, que iba a la misa de mi amiga Teresa Campos. No busquéis el topo que el topo soy yo. De verdad, lo siento en el alma, pero con toda esta patulea conmigo no contéis más, lo siento".

Carmen Borrego responde en directo

Carmen Borrego llamaba en pleno directo a 'Así es la vida' y apuntaba que "cada uno sea consecuente con sus actos y sus palabras": "Si lo hubiera organizado Meli, fenomenal. Yo la llamé para pedirle un favor personal y me preguntó si íbamos a hacer algo. Le dije que cuando lo hablase con mi hermana le diría. Cuando cerré con mi hermana el día y hora se lo dije. No tengo ningún problema con Meli, lo tiene ella conmigo".