Alejandra Rubio y Carmen Borrego responden a Bigote Arrocet: ''Ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela''

El que fuera pareja de María Teresa Campos ha sido muy duro en sus declaraciones sobre la hija de Terelu Campos y ha afirmado que Alejandra Rubio ''ha sucumbido a la vida fácil'' y que espera que "reaccione''. Además, cree que Alejandra ha ido por el mismo camino que su madre, "vendiendo su vida" y no cree que su progenitora le aconseje bien.

Tras salir a la luz sus declaraciones, Alejandra Rubio y Carmen Borrego han escuchado atentamente en 'Así es la vida' las palabras de Bigote y la hija de Terelu Campos no ha dudado ni un segundo en contestarle:

''Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil, yo estoy trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él. Gracias a eso puede hacer una exclusiva cada vez que le apetece ganarse un dinerito y opinar de cosas que ni le van ni le vienen''.

La colaboradora del programa ha sido muy contundente: ''Ni pertenece a nuestra familia, ni a nuestra vida ni a nada, pero se sigue aprovechando porque le viene muy bien. Edmundo, no necesito ningún consejo, no conoces a mi familia política, no debes opinar de ellos. Si piensas que comparando a dos familias te hace mejor, vas por mal camino''.