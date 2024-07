Habla el promotor del concierto cancelado en Valladolid: "Isabel Pantoja no nos debe nada, es el productor de la gira"

Revelando que ha mantenido conversaciones con Enrique Castilla y cómo está la situación en este momento: "He hablado con él, me cancelaron el concierto el miércoles. Él me dice que no me preocupe y que en menos de 10 días el dinero está en la cuenta, pero a día de hoy no tenemos una respuesta. A día de hoy, tiene los 200.000 euros que la abonamos en concepto de caché más los 40.000 euros de sonidos, iluminación y pantallas, como no ha abonado lo que yo he pagado a los proveedores".