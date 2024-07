Verónica Hidalgo responde sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Yo no noté que fuera como un obseso sexual"

Según Mónica Pont, Álvaro Muñoz Escassi habría estado también con Verónica Hidalgo

Verónica Hidalgo dice no estar sorprendida con lo que se ha dicho de Álvaro Muñoz Escassi: "Le gusta probar"

Las pruebas definitivas de Valeri contra Álvaro Muñoz Escassi: sus whatsapps y el documento que firmaron

Mónica Pont y Álvaro Muñoz Escassi concursaron juntos en '¡Mira quién salta!' y, ante su polémica por la ruptura con María José Suárez, la modelo cuenta que el jinete "lo intentó con todas" y que tuvo algo más que amistad con otra de las concursantes, Verónica Hidalgo. Ahora, la aludida responde en 'Así es la vida', niega haber tenido con el jinete nada más allá de una amistad y reconoce que no le sorprende lo que se ha dicho de él.

Las acusaciones de Mónica Pont contra Álvaro Muñoz Escassi

Mónica Pont cuenta que en la primera cena ya advirtió de que Escassi era "un picha brava". En su opinión, Álvaro "tiene una adicción al sexo" que cree que tiene que mirarse y asegura que no solo tuvo una relación con Sonia Ferrer: "Lo intentó conmigo y con todas. Se lio con Verónica Hidalgo, Sonia Ferrer, él tenía novia..."

La versión de Verónica Hidalgo

'Así es la vida' buscaba la reacción de Verónica Hidalgo. La modelo no entiende las declaraciones de Mónica porque su percepción de Álvaro no fue la misma: "No he notado que quiso ligar con todas nosotras".

Ella era amiga tanto de Álvaro como de Sonia y siempre tuvo claro qué sucedía: "Él en todo momento, que yo sepa, fue a por Sonia".

Eso sí, reconocía que esto no quiere decir que Álvaro no sea "un seductor" y que no se comportara como tal porque ya le conocemos: "A él le gusta gustar". Sin embargo, no cree que esto suponga un problema: "Yo no noté que fuera como un obseso sexual, detrás de alguna de nosotras para buscar sexo, la verdad".

"Ni conozco la sexualidad de Álvaro ni sé nada, nos conocemos y siempre que nos vemos nos lo pasamos súper bien", comentaba Verónica, pero negaba que haya tenido con él algo más allá de la amistad: "Nunca hemos tenido nada",

En cuanto a la ruptura de Escassi con María José Suárez, si es o no abierta y la supuesta extorsión a Álvaro, Verónica duda: "Ahí hay un cacao que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos, cada uno dice su verdad".

Finalmente, concluía diciendo que de todo lo que se ha dicho no le sorprende nada: "Sabiendo cómo es Álvaro, pues bueno a él le gusta probar", por tanto, no le sorprende aunque pueda llamarle la atención.

El supuesto chat de las exnovias de Álvaro Muñoz Escassi

A raíz de la ruptura con María José Suárez y de la supuesta extorsión de Valeri, mucho se ha hablado de las relaciones que Álvaro Muñoz Escassi ha tenido hasta ahora. Tanto se ha hablado que se ha dicho que muchas de sus exparejas compartían un chat de whatsapp.

Sin embargo, lo más sorprendente de la historia es que la administradora sería la propia Lara Dibildos, madre del hijo de Álvaro.