Javier Ungría acusa a Elena de moverse por el dinero: "Quiere la custodia total de su hija porque eso significa una pensión"

El exsuperviviente ha explicado que Elena Tablada no está interesada en la custodia de su hija, sino en una pensión compensatoria

Javier Ungría ha cargado contra su ex: "Está todo el día diciendo por ahí que quiere la sentencia. Si estás feliz, ¿por qué estás amenazando con recurrir?"

Elena Tabla se vuelve a sentar en '¡De viernes!' para hablar sobre sus continuos problemas con su ex Javier Ungría. El exsuperviviente y Tablada continúan con la batalla legal por la custodia de su hija pequeña. En 'Así es la vida' se ha podido conocer la versión de Javier Ungría antes de que lo haga Tablada.

El exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha comentado cómo se siente en medio de esta guerra: "Estoy bien dentro de lo que cabe... estoy expectante con lo que va a pasar". Javier Ungría ha señalado que Elena Tablada tiene más días para disfrutar de la niña: "Es absolutamente cierto que ella tiene más días que yo, es una realidad. Yo quiero tener esos dos días que me faltan para tener custodia compartida".

"Es lo justo. No veo ningún motivo por el cual yo no puedo estar el mismo tiempo con mi hija que ella", ha justificado Javier Ungría sobre la custodia compartida. Sin embargo, ha lanzado una pulla a su ex, ya que ha explicado que lo único que querría es una pensión compensatoria: "Ella quiere la total porque piensa que su hija está mejor con ella, yo considero que quiere la total porque significa que quiere una pensión".

"Está todo el día diciendo por ahí que quiere la sentencia. Si estás feliz, ¿por qué estás amenazando con recurrir?", se ha preguntado Javier Ungría sobre la posible decisión de su ex. Tras esto, el exsuperviviente ha explicado que en la sentencia se han hablado de unos informes.

"Se presentaron unos informes de cómo es mi vida. Se habla de los informes en la sentencia en línea y media. Es curioso que en el juicio ni siquiera se comenta. Luego sin embargo la jueza hace una pequeña referencia de ellos en la sentencia. Presentó unos informes de dos empresas que estuvieron ocho meses detrás de mí viendo a ver qué hacía yo", ha relatado Ungría.

Javier ha revelado que en esos informes seguían todos los pasos que daba en el día a día: "Hay informes míos trabajando, en el gimnasio, informes míos cuando salgo a cenar con un amigo, informes cuando la niña está con su madre... de todo. En su momento me lo tomé un poco mal porque no me gustaba, pero cuando vi los informes y lo que se decía de mí en ellos me lo tomé bien porque vi que era una actitud bastante normal. Pruebas no había ninguna, simplemente informes".

El exsuperviviente ha confesado que podría recurrir él mismo la sentencia: "Yo tengo pensado recurrir, sí. Lo estoy valorando. También estoy esperando a ver qué dice esta noche ella. Pero en principio sí. Sigo pensando que tengo la misma capacidad y el mismo derecho de estar con mi hija el mismo tiempo que ella"

Por último, ha cargado contra Elena Tablada y ha asegurado que a ella todo este conflicto le está encantando: "A ella le tiene muy entretenido esto. Es una pena. Cada uno lo vemos de una manera distinta. Yo me dedico a otra cosa. Esto es un poco desagradable".

La versión de Makoke sobre la batalla de Javier Ungría y Elena Tablada

La colaboradora de 'Así es la vida' ha comentado que Elena Tablada no va a recurrir la sentencia: "Me informan de que la abogada de Elena ha mandado un burofax para las personas que están diciendo que ella va a recurrir. No es así, Elena Tablada no va a recurrir la sentencia".