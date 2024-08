Las anécdotas más surrealistas de Malena Alterio, Kira Miró y Julián López en verano: "Me enamoro, pero siempre me rechazan"

Kira Miró, Malena Alterio y Julián López, los protagonistas de la película del verano, 'Odio el verano' han visitado 'Babylon Show'

Malena Altero ha señalado que en Marruecos bebió agua contaminada y tuvo una fuerte diarrea: "Todo muy bonito"

El espectacular inicio de 'Babylon Show': así ha sido la entrada al plató de Carlos Latre y las primeras imitaciones del programa

Kira Miró, Malena Alterio y Julián López, los protagonistas de la película del verano, 'Odio el verano', han sido los invitados del segundo programa de 'Babylon Show', donde han hablado largo y tendido con Carlos Latre y las risas no han faltado en ningún momento.

Los tres actores, que se han convertido en los personajes del momento después de desatar las carcajadas en todas las salas de cine durante este mes de agosto, nos han contado cómo han sido sus vacaciones este verano. Para ello, el plató se ha transformado en un chiringuito de playa.

Carlos Latre y los invitados han podido probar los cócteles y los refrescos que estaba preparando el camarero y en ese momento han comenzado a hablar sobre diversas anécdotas que han tenido. Marta Torné ha sido la primera en contar el peor momento que ha tenido este verano.

"Estaba tranquilamente de vacaciones, pero me llamaron para venir a trabajar a un programa con Carlos Latre", ha bromeado mientras le servían la bebida en el chiringuito. Tras esto, Malena Alterio ha sigo la siguiente en contar su terrible anécdota veraniega: "Recuerdo un viaje a Marruecos, que de repente me tuve que beber un agua, me sentía un poco 'regulín', 'regulán'..."

La risa de los colaboradores se ha desatado cuando la actriz ha explicado que tuvo diarrea y vómitos tras beber el agua: "Empezaron a salir cosas por todos los agujeros de mi cuerpo. Todo muy bonito y escatológico". Luego le ha tocado el turno a Julián López, pero su versión ha ido por el terreno del amor.

"Yo soy una persona muy enamoradiza y los amores de verano son muy especiales. Cada verano me enamoro de una persona distinta. Lo malo es que siempre me rechazan. Para mí el verano es sinónimo de amor rechazado", ha explicado el actor en tono triste. Malena Alterio le ha aconsejado que tiene que ligar en invierno.

Por último, la actriz Kira Miró ha narrado un viaje a Bali que no fue para nada lo que esperaba: "A mí me gusta viajar sola, pero en ese momento estaba muy vulnerable y no estaba para viajar sola. Me iba a Bali y hacía escala en Bangkok, pero mi pasaporte caducaba a los cuatro meses y no me dejaban entrar en Bali, pero si en Bangkok".