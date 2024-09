La promesa por la que Joaquín Prat se rapó la cabeza en directo en Telecinco en 2017: "He perdido la fe"

Él tenía tan claro que era hija del máximo representante del surrealismo que decidió hacer una apuesta en ‘El programa de Ana Rosa’ y afirmó que, si ella no era descendiente del artista, se rapaba el pelo en directo .

Pilar Abel se hizo esa prueba y el resultado determinó que su padre no era Salvador Dalí y, por tanto, el ahora presentador de ‘Vamos a ver’ tuvo que ponerse en manos de un peluquero para raparse la cabeza al dos.

Justo cuando la maquinilla empezó a acercarse a la cabeza de Joaquín Prat, la que decía ser hija del pintor intentó frenar el cambio de look: “Te lo cortas porque quieres porque yo aún no tengo una sentencia, he puesto un recurso”, dijo.