Violeta es la nueva marginada

Violeta no entiende por qué más de media casa le ha empezado a dar la espalda de un día para otro. Sí tiene claro que Jorge ha entrado en la casa oficial y eso le ha generado un buen número de enemigos, pero no termina de entenderlo. Tal vez pueda tenerlo claro en el caso de Lucía, contrariada porque después de machacar a Jorge por decir que había tenido “algo muy bonito” con Violeta ahora esta lo recibe con cariño y se muestra contenta del reencuentro. Tal vez se le escape a Lucía que Violeta no se mostró nada incómoda en las dos semanas que ella y Jorge pasaron en la casa espía.

Entiendo que las mellizas vieran en Jorge cierta intención de confundir y sugerir lo que podía no ser del todo cierto. Igual tendría que hablar con Edi para que este le contase la foto que Jorge le enseñó besándose con Violeta cuando los dos gallegos coincidieron durante un par de horas en los castings, como conté en el vídeo del Moleskine de ayer. En todo caso, lo ha tenido fácil Lucía para ir a Jorge y disculparse por lo que le dijo, una vez comprobado el cariño mutuo evidente entre los dos. Menos entendible parece la animadversión repentina hacía Violeta de Laura, Mayte y Elsa. Incluso por parte de Edi, con quien se estaba morreando el día anterior.

Todos hablan de Violeta

Edi ha decidido apartarse de Violeta porque tiene serias dudas de que le haya podido estar utilizando todo este tiempo, lo cual ya pensaba antes de entrar Jorge, pero es ahora cuando toma tal determinación. La noche del martes, Violeta le emplazó para hablar después, pero él se metió en la cama con Elsa. Elsa actúa, junto a Ruvens, de revienta carpetas, cada uno a su estilo. Durante la fiesta de anoche Violeta y Edi hablaron por fin. Las explicaciones de Edi me parecieron tan ininteligibles como si hubiera hablado en chino mandarín cerrado. De lo poco que entendí le vi echar las culpas a los comentarios de los demás, que le han puesto loca la cabeza. Luego fue a darle el parte de lo hablado a Laura.

No miente Edi cuando se refiere a los comentarios en la casa, aunque él también ha estado participando de ello. A sus más afines les ha contado lo de la foto que le enseñó Jorge y detalles de su relación con Jorge que Violeta le ha explicado. Por ejemplo, que después de sus encuentros en los castings estuvieron hablando por WhatsApp. Entre quienes más (y peor) han hablado del tema está Ruvens, que nunca ha tragado a Violeta. También Mayte, que afirmaba: “¡Qué rápido ha cambiado de perro!”. Evitaré entrar en que la expresión muy fina y elegante no es, pero ya conocemos a la de las anchoas. Por su parte, Laura planteaba la duda del cariño que hubiera podido surgir entre Violeta y Jorge en 16 horas.

Lo cierto es que Laura ha estado rajando de Violeta mucho rato antes de acercarse a ella para hacerle sus primeros comentarios a la cara. No se corresponde esto a lo que ella reclamaba el domingo cuando, en una dinámica del programa, Maica explicaba las razones por las que se estaba posicionando en su contra. Si lo de Mayte elegante no es, el comentario de Laura no me pareció nada amable. “Te veo distinta, todo el rato pendiente de dónde está Jorge. Desde anoche te veo como la típica niña tonta de instituto”. Y se quedó tan ancha.

Lo de Laura no sorprende nada porque ha hecho la cruz del gato a casi todas las chicas de la casa. Mayte se salva de esto, dejo a criterio del lector las razones. Pero todas las demás se han llevado sus miradas asesinas y gestos poco amables. Si Violeta decide posicionarse en su contra la próxima semana se hará la sorprendida y negará la mayor. Debe ser que en su entorno comparar a alguien con una “niña tonta” es moneda de uso común. Mayte es Mayte, y todavía no he perdido la esperanza de que en la casa cambien su actitud con ella. Al menos que dejen de darle apoyo para que se siga creyendo una “minisúper”. Más me cuesta entender a Lucía y al propio Edi.

Vale con que Lucía esté molesta porque piensa que después de defender a Violeta en la casa espía ahora le ha decepcionado ver la buena relación que tiene con Jorge. Lo que no me parece de recibo es que ande criticando a Violeta y luego se junte con ella haciendo creer que es tan buena aliada suya como parece serlo Nerea. Sospecho que Lucía teme quedarse sola en la casa y está poniendo los huevos en cestas diferentes para evitarlo. Puede ser una decisión cauta, pero vista con cierta distancia es un doble juego que ya no se lleva porque los eso terminó el martes, salvo el supuesto doble juego del “porteño” Javier y su hermanastro Jorge.

Algunos quieren separar a Violeta de Jorge, otros de Edi

Lo que en realidad pretenden los nuevos enemigos de Violeta es enfrentarla a Jorge, pero no parece que vayan a conseguirlo. Me gustaría poder entrar un rato en la casa de Guadalix de la Sierra para advertir a Violeta sobre quiénes son más enemigos y quiénes menos. Después de ver a Laura y Lucía despellejándola tengo claro que son las dos que más peligro comportan. Mayte es desagradable con todos, aunque con unos más que con otros. En cuanto a Ruvens, siempre tuvo a Violeta y Nerea como rivales temibles. Este aspirante a ser el nuevo Almodóvar no hace nada para que Violeta deje de lado a Jorge. Su objetivo es Edi. “Como se acerque a ella después de ver lo niñata que está demostrando ser se me va a caer de verdad”, afirmaba Ruvens sobre Edi y Violeta.

Ruvens parece que conozca bien este formato unas veces y otras se me antoja como su peor enemigo. Con Adrián ha estado trabajando para que no entre en guerras ajenas. Ahora quiere separar a Edi de Violeta. Es sabido que tiene alergia a las carpetas formadas en esa casa, algo en lo que coincido con él. Todas las opciones (o casi todas) son respetables, pero en Ruvens veo desde siempre demasiada incoherencia. Ayer le pasó lo mismo a Mayte cuando hablando con Laura observaba que Ruvens por un lado ha dicho que le sobra gente en la casa y por otro asegura que no quiere nominar a gente que no son afines al grupo. Mayte y Laura ven distante a Ruvens y así se lo hicieron saber. Pero se quedaron con las ganas de saber, porque no les aclaró gran cosa.

Empieza a agitarse la casa

Junto a la polémica en torno a Violeta, veo empezar a formarse un remolino en la casa. Hay cierta sensación de estar llegando al límite por parte de Luis, que amenaza con sacar su parte negativa. Y yo no puedo tener más ganas de que lo haga de verdad. Su novia, por su parte, anda preocupada porque ve alejarse de ella a Vulcan. Este parece ser otro efecto colateral de que descubrieran los secretos el martes. Según contó Nerea hablando con Violeta y Lucía, el DJ ha cambiado fuertemente con ella. “Antes estaba conmigo, me daba abrazos y me decía ‘mi niña’”, se lamentaba. Ha sido saber que Luis (el concursante antes conocido como Diego) es su novio y Vulcan parece haber enmudecido. Que Laura y Mayte estén siempre de testigos de cargo también desanima a Nerea.

“Laura sigue encima de él, está pendiente siempre. No sé cómo puede aguantar eso”, decía Lucía sobre la relación de Laura con Vulcan. Recordemos que este le ha dado calabazas en dos ocasiones, cuando menos. Pero Laura no ceja en su empeño, y está en su derecho a ello. Según lo ven Lucía y Nerea, la actitud de Laura con este compañero lo está limitando a la hora de conocer al resto de personas de la casa. Pero, a decir verdad, yo no veo cortarse a Vulcan, que está muchas veces abrazado a Elsa, compartiendo caricias y mimos.

Solo un par de apuntes más sobre cosas que he visto. Elsa ha repetido varias veces lo de que está sola porque no tiene familia. No dudo que eso sea duro y me cuesta poco hacerme cargo de ello. Otra cosa es que comparta una visión que esta concursante da sobre su peculiar situación. Decía ayer, hablando con Edi: “Yo lo tengo más difícil que vosotros porque como no tengo familia no echo de menos a nadie”. Demos la vuelta a la tortilla para verlo desde el lado positivo. No echar de menos a nadie puede hacer más sencillo participar en este reality de encierro. No tengo duda si lo comparo con el propio Edi, que no podrá ver hasta que salga (esperemos que sea pronto) a su hijo de 3 años. Esto sí se me hace difícil.

Y lo de Daniela merece comentario aparte otro día, pero no quiero dejar de apuntarlo por lo que pueda pasar esta noche. Me da la sensación de que esta concursante anda recogiendo migajas de carpeteo. Dice haber sentido la marcha de Jorge porque le parece un hombre interesante, y tras esa afirmación parece haber algo más que un simple comentario. También está demostrando cierta fascinación por Juan, excepto cuando le da por ensayar un paso de baile. Dice que le parece más guapo incluso que Edi. No entraré ahí, pero espero que Daniela siga en el concurso y, por supuesto, sin necesidad de andar carpeteando.

Moleskine del gato

En la casa secreta solo quedan los cinco expulsados. Son los cuatro primeros expulsados por la votación de la audiencia y Silvia, expulsada fulminantemente como consecuencia de sus propios errores. Esta noche llegarán otros dos, aunque se anuncia que todos ellos volverán a la casa oficial produciéndose interesantes encuentros. Se me antoja especialmente emocionante el de las mellizas. Luego la audiencia decidirá quiénes se quedan o no en el juego. Espero que la decisión sea entre todos los habitantes de ambas casas. Es una ocasión única de quedarnos sin concursantes como Adrián, por decir uno. Por otra parte, temo que vayamos a ir a por Vanessa u otras opciones que son oro puro para el reality.