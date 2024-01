Miguel Torres protagoniza el momento más romántico de la noche bailando con su compañera: "Hay complicidad"

Miguel vuelve a conquistar al jurado y en esta ocasión lo hace interpretando un vals inglés de lo más romántico: ‘I will always love you’. Valeria Mazza ha querido saber qué opina Paula Echevarría, pareja de Miguel, sobre la nueva faceta artística del concursante. Miguel le ha explicado a la presentadora que su familia al completo quedó encantada con su primera actuación y que, pese a que Paula es muy buena en muchas cosas, bailando no es una experta: "Bailar, bailo con Sandra.