Mala Rodríguez sorprende al jurado con su coreografía de salsa: ''De eso se trataba, de sacar toda la pasión''

Mala Rodríguez quiso demostrar con su actuación en la primera gala de ‘Bailando con las estrellas’ que, además de la música, el baile también se le da bien, pero la concursante no convenció del todo al jurado con su rumba junto a su maestro Álvaro Cuenca.

Julia ha ha valorado muy positivamente su actitud: ''Tienes una tremenda confianza, eres muy segura y estás muy segura de ti misma, eso lo reflejas. Me ha encantado, has guardado la lengua, casi te lo comes a él, pero de eso se trataba de sacar toda esa pasión''.