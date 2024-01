Ágatha Ruiz de la Prada regresa al programa tras el abandono de la semana pasada: "Hubo personas que me trataron mal"

Vuelve a ver la segunda actuación de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Bailando con las estrellas'

Las imágenes no vistas del abandono de Ágatha: el tremendo enfado de la diseñadora

La diseñadora se ha enfrentado a un segundo baile junto a Roberto Luján: Quick step

Ágatha Ruiz de la Prada protagonizó en el estreno de ‘Bailando con las estrellas’ el momentazo de la noche. La diseñadora, tras actuar defendiendo un original tango junto a su maestro de baile Roberto Luján, decidió abandonar el concurso enfadada por la valoración del jurado.

Ágatha le explicó a Valeria y a Jesús que no estaba de acuerdo con la forma en la que los jueces habían valorado su actuación ya que, tal y como ella misma dijo, “no es lo que a ella le habían explicado”.

La diseñadora defendía que no todos los concursantes debían ser juzgados con el mismo rasero porque no todos ellos se enfrentaban al concurso en las mismas condiciones. Pese a su enfado, Ágatha ha decidido darse una segunda oportunidad y enfrentarse de nuevo al escenario de ‘Bailando con las estrellas’, en esta ocasión con un Quick step: ‘I am what I am’.

Las explicaciones de Ágatha por su "espantada"

Ágatha ha aprovechado la presentación de Ágatha para explicarle a Valeria Mazza los motivos por que abandonó el programa prácticamente corriendo:

"Aunque hubo personas que, consciente o inconscientemente no me trataron bien, también hubo otros que me trataron estupendamente como es tu caso, Valeria".

La diseñadora, tras varios días enfadada, logró superar el mal humor y volvió a enfrentarse a los ensayos junto a su ya queridísimo Roberto Luján. Aunque el baile es algo complicado para la artista, tal y como ella misma ha reconocido, en esta segunda ocasión Ágatha ha intentado disfrutarlo mucho más y eso es algo que los miembros del jurado han percibido.

La valoración del jurado

La diseñadora no se tomó para nada bien la valoración de los miembros del jurado tras su primera actuación, pero en esta segunda noche ha decidido dejar todo aquello en un segundo plano y escuchar con atención la valoración de los expertos: