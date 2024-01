Adrián Lastra arrasa con su actuación pero no queda conforme: "Quiero irme al baño a llorar"

Lo de Adrián Lastra no es de este planeta. Desde el minuto uno el actor se posicionó como uno de los grandes favoritos de esta primera edición de 'Bailando con las estrellas'. El intérprete demostró, primero con un Foxtrot y después con un fabuloso chachachá , que a él no hay nada que le impida dar el 100% en cada actuación, ni siquiera la artrosis precoz que padece .

Para esta tercera noche de actuaciones , el actor madrileño ha arrasado una vez más con un espectacular Jive junto a su maestra de baile, Sara García: ¡'Hit the road Jack'!. Los movimientos de Adrián son impecables y eso es algo que no ha pasado desapercibido para los miembros del jurado.

"Eres una fuerza de la naturaleza, parece que has comido muchas espinacas para mantener ese cuerpo, eres único", acertaba a decir Antonia. Adrián Lastra y su maestra de baile acaban la tercera noche con 40 puntazos. Sin embargo, el artista cree que lo podría haber hecho mejor y se lamenta: "Quiero alcanzar una perfección absurda y yo sé que no lo he hecho todo lo bien que sé, ahora solo quiero irme al baño a llorar".