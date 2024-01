A Bruno Vila no le sale bien la pirueta estrella de su samba: "Casi se mata"

"Has hecho algo increíble que es, cuando algo te sale mal, no te has venido abajo, sino que has seguido adelante, es muy de valorar", considera Boris Izaguirre durante la valoración. Por su parte, a Gorka Márquez le ha faltado más técnica pero "me da igual porque has entretenido a todo el mundo. Sonríes y, en casa,. sonríe todo el mundo. Pero me gustaría que trabajaras más la técnica".