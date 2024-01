Elena Tablada aclara la polémica con Julia Gómez tras su última actuación: "Las críticas tienen que ser constructivas"

Elena Tablada se confiesa fan de Chenoa: "Es una mujer muy poderosa, bailaría con orgullo una canción suya"

Elena Tablada cautiva con un Foxtrot junto a Adrián Esperón

Así ha sido la tercera actuación de Elena Tablada en 'Bailando con las estrellas'

Elena Tablada se estrenó en 'Bailando con las estrellas' a ritmo de salsa junto a Adrián Esperón, su maestro de baile. Aunque la empresaria sintió que los nervios le dominaban en más de un momento, logró cautivar al jurado con su ritmo y energía a ritmo de... ¡salsa!

En su segunda actuación, sin embargo, la madrileña de ascendencia cubana no consiguió convencer al jurado bailando una rumba con la que logró solo 26 puntos: "Mi sensación es que tú ibas por un lado y la música por otro'', le explicaba Julia Gómez. Ahora, Elena regresa decidida a superarse a sí misma y dejar de una vez por todas a un lado sus problemas personales defendiendo junto a Adrián Esperón el Foxtrot 'La soledad'.

Durante la semana, Elena ha aprovechado la intimidad del estudio para hablar con su maestro de baile sobre sus impresiones tras la segunda gala: "Noté cierto resquemor hacia mí en las valoraciones, y luego lo vi en vídeos y sí, se nota". La empresaria ha aprovechado la conversación para confesar que, de darse el caso, estaría encantada de bailar una canción de Chenoa, la ex del padre de su hija: "Yo con Chenoa me llevo súper bien, es una mujer súper poderosa y si me ponen una canción de ella la bailaré muy orgullosa".

La valoración del jurado

Tras su actuación, Boris Izaguirre aprovechaba para disculparse con Elena: "Aunque mi intención fue la de darte un electro shock creo que no estuve acertado al decirte lo que 'si tú vas yo vengo de allí', pero me alegro porque hoy has bailado muchísimo mejor".

El resto de miembros del jurado también han valorado muy positivamente el número de la madrileña: "Se nota mucho que estáis trabajando juntos y se ve complicidad entre vosotros, pero debes trabajar más algunas posiciones para que se vean más elegantes", expresaba Blanca Li.