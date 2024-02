Adrián Lastra consigue una propuesta de trabajo tras su gran actuación: "Me encantaría verte en el musical de Moulin Rouge"

"Ha sido increíble, os habláis con la danza y no hay nada más bonito que eso". Con estas palabras valoraba el jurado de 'Bailando con las estrellas' la quinta actuación de Adrián Lastra , una espectacular rumba bolero que el actor madrileño defendía junto a su maestra de baile, Sara García .

"Es verdad que no hemos un musical juntos pero, como sabes, Moulin Rouge no se ha hecho aún en España y a mí me encantaría que participaras en él". ¡Impresionante! Y es que Adrián Lastra ha defendido a la perfección 'Roxanne', el tema principal de 'Moulin Rouge'. Adrián Lastra se coloca en lo alto de la tabla con 47 puntazos.