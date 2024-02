Josie consigue acabar su actuación de salsa pese al enfado de su maestra: "Le preocupa más hacer show que bailar"

Josie, junto a Aroa Gárez, ha defendido una salsa: 'Súbeme la radio'

La séptima actuación de Josie en 'Bailando con las estrellas'

Josie no atraviesa su mejor momento en el programa. El estilista y periodista de moda lo da todo cada semana en los ensayos pero, en opinión de los miembros del jurado, Josie no avanza como debiera. La última actuación de Josie fue duramente criticada por los expertos y Blanca Li llegó incluso a decirle "que no sabía ni cómo describir lo que acababa de ver sobre el escenario".

Esta última semana para Josie no ha sido especialmente fácil porque ha tenido serios problemas con su maestra, que no lleva del todo bien que no se tome en serio los ensayos: "Hemos ido muy atrasados toda la semana y la verdad es que entiendo la puntuación que nos han dado".

Y es que Aroa cree que Josie está más preocupado de hacer show y divertir al jurado y al público que de aprender a bailar. Tras mucho hablarlo, Aroa y Josie han firmado la paz y han vuelto a convertirse en inseparables.

Una vez superadas sus diferencias, Josie se ha puesto manos a la obra y para este nuevo número ha intentado sacar el lado positivo de las críticas y junto a Aroa Gárez ha defendido una salsa: 'Súbeme la radio'.

La valoración del jurado