Josie deja impactados a los jueces con su baile: "No tengo palabras para describir lo que he visto"

Pese a que Josie ha dado el cien por cien durante los ensayos y en la actuación, lo cierto es que el estilista no ha logrado seguir el ritmo a su maestra de baile, algo que él mismo reconocía: "He seguido los pasos que Aroa me ha indicado pero he hecho un poco lo que me ha dado la gana, me lo he pasado en grande". Dos de los jueces no han llegado al aprobado en sus puntuaciones: 26 puntos para Josie en su sexta actuación.