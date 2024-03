"No he tenido semanas fáciles por cosas de aquí y de fuera y no he dado lo mejor de mí", ha confesado Bruno antes de salir al escenario. "Cuando no lo haces como has ensayado te frustras, pero es parte del concurso", añade. "La fama es como las rosas: es muy bonita, pero tiene sus espinas", reflexiona durante los ensayos, a la par que niega que esta se le haya subido a la cabeza.