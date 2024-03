La expulsión de Pinto fue, sin duda, una de las más complicadas a las que se enfrentó el jurado de 'Bailando con las estrellas'. El deportista perdió la batalla contra Mala Rodríguez y ahora se atreve con una rumba bolero, 'No me importa nada'. El guardameta no quiere perder la oportunidad y llega pisando fuerte, dispuesto a volver a la competición. "Sientes la música en tu cuerpo y eso se nota en el movimiento", le ha dicho el jurado ante su movimiento de cadera. Ha obtenido 42 puntos.