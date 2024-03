Sergi Padrós, maestro de baile de Athenea Pérez, se desvanece antes de actuar y Jesús Vázquez tiene que dar paso a publicidad

El médico aconseja a Sergi que no baile de nuevo, pero él decide que sí. Jesús Vázquez le deja claro que lo hace bajo su responsabilidad y él no pone ningún impedimento al respecto. Estas han sido sus palabras para tranquilizar a la audiencia: "Estoy bien, ha sido un pequeño susto. Soy muy alto y, a veces, no me llega la sangre al cerebro", bromea al respecto.