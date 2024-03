Bruno Vila se enfrenta a las durísimas valoraciones del jurado tras su actuación: "Es injusto que sigas en este programa"

El paso de Bruno Vila por 'Bailando con las estrellas' no está exento de polémica . Hace unas semanas, el mozo de Arousa vivió un tenso momento con el jurado que criticaba su bajo nivel de baile . De hecho, no son las únicas críticas a las que hace frente el gallego, los obstáculos aún no han acabado para él.

"Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien, a veces uno también se cansa porque a Bruno también le duelen las cosas, yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da (...) Me lo hacen pasar muy mal, si la gente quiere que siga aquí pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré".