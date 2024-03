Jonan Wiergo y María Isabel se hacen un tatuaje juntos: el significado

Así lo ha contado el exconcursante de 'Supervivientes' en sus stories de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que confiesa lo mucho que quiere a su compañera, que se ha convertido ya en una amiga: "Si algo me ha dado este programa es llevarme una persona tan guay. No me he separado de ella desde diciembre. Siento que siempre estoy rodeado de buenas mujeres que me hacen ser como soy y yo solo tengo ganas de verlas reír. Te voy a echar mucho de menos cuando volvamos a casita, te adoro". "Te quiero mucho mi Jonan, nos veremos más de lo que crees", ha sido la respuesta de María Isabel.