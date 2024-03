Que el concurso de Bruno Vila en 'Bailando con las estrellas' no está siendo un camino de rosas no es ningún secreto para nadie. El Mozo de Arousa lleva varias semanas enfrentándose a las quejas de concursantes y jueces por su permanencia en el programa, algo que el gallego consigue gracias al gran apoyo que recibe por parte de la audiencia a través de sus votos en la app de mitele.

Tanto jueces como concursantes creen que Bruno Vila no tiene el nivel necesario para continuar en el programa, unas críticas que le están haciendo el programa muy cuesta arriba al gallego: "Me lo hacen pasar muy mal, si la gente quiere que siga aquí pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré".