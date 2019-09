Aceites Vegetales que favorecen nuestra salud

Desde que se empezó a hablar y a conocer los daños que el Aceite de Palma puede provocar a nuestro organismo y a nuestra salud, me paso la vida leyendo los ingredientes de cada alimento que compro. En realidad me alegro de estar cada día más pendiente de lo que como, porque hasta ahora no estaba tan al día de los hidratos de carbono, grasas saturadas, azúcares, proteínas o sal que contienen los productos que consumo.