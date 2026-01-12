Lorena Romera 12 ENE 2026 - 09:00h.

La nuera de Makoke ha compartido un vídeo desde el hospital, durante uno de sus ingresos por su enfermedad

Marina Romero anuncia una inesperada noticia: "Por motivos personales..."

La nuera de Makoke ha compartido una imagen de su ingreso hospitalario en un vídeo en el que hace balance de cómo ha sido su 2025. Marina Romero reconoce que ha sido "un año agridulce, pero con muchas enseñanzas". En el clip, la pareja de Javier Tudela se muestra con la vía intravenosa, una gasa en el cuello y los ojos hinchados y enrojecidos.

Cuatro meses después de salir a la luz su enfermedad, todavía se desconoce su diagnóstico médico. Si bien la creadora de contenido no ha querido ocultar a sus seguidores este importante bache de salud que ha marcado indudablemente su año, la influencer ha preferido llevarlo con cierta intimidad. Lo único que hizo fue hablar de una "batalla". Poco después, Makoke apuntó que pasaba por quirófano y que estaban "esperando resultados".

"Adiós, 2025, un año agridulce, pero con muchas enseñanzas. Sin duda tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo. No quiero acabar el año sin agradecerles por todo; amig@s, os amo. 2026, allá vamos, con más fuerzas y ganas que nunca", escribe la cuñada de Anita Matamoros, que también le ha dedicado un bonito mensaje a los que la siguen a través de Instagram.

"Gracias a vosotros también por hacerme estar aquí y por todos vuestros mensajes", señala. Y es que, desde que se hizo pública su enfermedad, la pareja de Javier Tudela no ha dejado de recibir un cariño infinito. En este vídeo, en el que hace un recopilatorio de los momentos más importantes de su año, la nuera de Makoke muestra una imagen de uno de sus ingresos hospitalarios.

"Vivir es urgente"

Un clip en el que se seca el pelo en su habitación de hospital, con la vía intravenosa, una gasa en el cuello y con los ojos muy rojos e inflamados. "Vivir es urgente", se lee en la imagen que sigue inmediatamente después al trocito en el que la vemos ingresada. Y es que este el mensaje que quiere transmitir Marina Romero. Ahora, con la entrada del 2026, la nuera de Makoke pretende "cumplir todos sus sueños y objetivos".