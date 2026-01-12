Andrea Ortuño perdió a su marido de 44 años y otros dos hijos, de 9 y 12 años en el naufragio de una embarcación en Indonesia

Las dificultades del rescate de los dos niños españoles desaparecidos en Indonesia: "Hay una fosa con una zona de sombras que produce fallos"

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio junto con otra de sus hijas, de una embarcación que se hundió en Indonesia el pasado 26 de diciembre, ha querido enviar un mensaje de amor a sus hijos y su marido, fallecidos en el accidente. La mujer ha escrito un mensaje "con el corazón roto a pedazos" por la pérdida de sus seres más queridos en el siniestro y agradecida de todo "el amor que está recibiendo" en estos momentos tan duros.

Andrea Ortuño perdió a sus hijos, Lía de 12 y Quique, de 10 años; a su marido, Fernando Martín, de 44 años, a Mateo de 9 de una relación anterior . Todos se encontraban a bordo del barco de madera que naufragó mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

La mujer, que ya ha regresado a Valencia tras haberse suspendido las labores de búsqueda en Indonesia, ha compartido un mensaje en el que afirma que tiene "el corazón roto a pedazos" pero "el alma llena del amor" que están recibiendo, y explica que cree en Dios, lo que le da "mucha calma", y sabe que "ellos ya están en el cielo". "Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos serán mi guía", ha escrito Andrea.

Andrea Ortuño, en su mensaje en Instagram, se ha declarado "locamente enamorada" de su marido Fernando Martín, que era entrenador del Valencia CF Femenino B, por su elección de vida y por haber vivido "un amor real". Además ha agradecido haber vivido "con mis 4 ángeles", a los que siente "a mi lado", ha escrito en un conmovedor mensaje , que alude a su fortaleza para sobrevivir a la tragedia de la pérdida de cuatro miembros de su familia.

Los cuerpos de Fernando Martín y de los dos niños cuyos cadáveres se han encontrado se han incinerado en Indonesia, donde se ha celebrado una pequeña ceremonia la pasada semana, mientras que el cuerpo de Quique, el niño de 10 años, no ha sido encontrado.

Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local. Las labores de búsqueda se han extendido por varias semanas sin que hasta el momento se haya podido recuperar el cuerpo de Quique, de 10 años. Los equipos de rescate de Indonesia finalizaron el pasado viernes el operativo para encontrar al niño valenciano, tras dos semanas de búsqueda infructuosa.

Los equipos de búsqueda, sin embargo, ha informado que realizarán harán un seguimiento por si hallan nuevas pistas o alguna embarcación de las que navegan por la zona encuentran el cuerpo del menor.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- sobre las 20.30 hora local del 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La Policía de Indonesia mantiene abierta una investigación al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación por un supuesto delito de negligencia y en caso de ser encontrado culpables, se enfrentan a una pena de hasta cinco años de cárcel.