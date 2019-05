¡Sol sí, pero protegidos! Elige bien tu crema solar antes de tomar el Sol

El Sol no siempre se toma como un acto voluntario, te da cuando estás al aire libre sin que seas consciente. Por eso hay que protegerse en todo momento con un buen factor de protección. El Sol nos da cuando paseamos, cuando estamos sentados en una plaza, cuando hacemos deporte... Hay que protegerse de él con cabeza: no vale con ponerse una protección muy alta y pasarse todo el día expuestos.

Me gustan en especial las de Mesoestetic porque tienen una textura muy fresca y ligera, y sobre todo son muy cómodas porque no hay que andar extendiéndolas sobre la piel. Y no contienen alcohol con lo que no irritan la piel.