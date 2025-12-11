Malena Guerra 11 DIC 2025 - 22:05h.

El abogado de la pareja ha defendido que su cliente rechaza haber agredido sexualmente al menor

El audio de la madre del niño de cuatro años asesinado en Almería: "Lucca no reacciona mi amor”

El abogado de la pareja sentimental de la madre de Lucca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha (Almería), ha defendido que su cliente rechaza haber agredido sexualmente al menor y ha afirmado que este relaciona lo ocurrido con un supuesto problema estomacal o intestinal previo que, según sostiene, el niño habría arrastrado en los días anteriores. Informa en el vídeo Patricia Vázquez.

"Ha habido un fallo garrafal, bestial y grave del sistema", explica Manuel García Amate, abogado de la pareja de la madre de Lucca, pero niega la violación y los golpes. "Unos problemas de estomacales y de intestinos y demás y tal. No acudimos a un centro médico", añade. Asegura que la madre colaboró al 50%, pero la defensa de ella lo niega.

Por otro lado, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este jueves que desde la Administración central va a "revisar" la actuación que se siguió en relación al niño de cuatro años de edad que fue asesinado en Garrucha, Almería para identificar si hubo algún tipo de "laguna o cualquier cuestión que se considere que no se ha ajustado al cien por cien" para, en su caso, evitar casos similares.

Servicios sociales de la Diputación entrevistaron a la madre a petición de la Fiscalía y concertaron una visita a la casa para el día siguiente al crimen. Llegaron tarde a proteger a Lucca y hace una semana la tía abuela fue al cuartel con fotografías de los morados del pequeño y avisó de que el maltratador convivía con su sobrina y el niño, pero no quiso poner denuncia.

No hacía falta denuncia para proteger al menor e investigar si se estaba quebrantando la orden de alejamiento de la madre y el hijo. Ahora sí se investiga, si falló el protocolo. Servicios sociales del Ayuntamiento de Garrucha tampoco intervino porque su alcalde asegura que nadie alertó ni el colegio denunció tantas lesiones.