La exconcursante de 'GH VIP' ha revelado en los Premios Ídolo si quiere volver a ser pareja del ex de Irene Rosales

Jessica Bueno responde a las declaraciones de Jota Peleteiro sobre su relación con su hijo en común con Kiko Rivera

Jessica Bueno y Kiko Rivera vuelven a tener una relación cercana y ha sido este año, tras la separación del primo de Anabel Pantoja con Irene Rosales, cuando se han unido por primera vez para celebrar el cumpleaños de su hijo en común, Fran Rivera Rosales. Adriana Dorronsoro ha confesado en 'Vamos a ver' que le gustaría que volverían a ser pareja sentimental y le hemos preguntado a la exconcursante de 'GH VIP' por este tema en los Premios Ídolo.

La modelo lleva separada del hermano de Isa Pantoja desde hace casi trece años, que son los que ha cumplido recientemente su hijo Fran, ya que rompieron cuando el niño tenía apenas unos meses de vida. Su relación a lo largo de estos años ha pasado por momentos buenos y no tan buenos, pero siempre se han demostrado un gran respeto y recientemente se han dedicado palabras muy cariñosas.

Esta misma semana se ha destacado en 'Vamos a ver' su cercanía de los últimos tiempos y algunos colaboradores, como Adriana Dorronsoro, han confesado que sueñan con una reconciliación amorosa, aunque Kike Calleja se mostró contundente: por las conversaciones que ha tenido con la sevillana en Honduras durante su paso por 'Supervivientes All Stars' la reconciliación no es una posibilidad.

En los premios organizados por Dulceida, le hemos preguntado a Jessica Bueno sobre el tema. Como se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia, la exconcursante de 'GH VIP' afirma que no se plantea retomar la relación con el padre de su primogénito. Una de las razones es que considera que la segundas partes no son buenas y que cree que funcionan más como amigos. De hecho, en una de sus entrevistas en '¡De viernes!' contó que nunca deberían haber sido pareja porque eran tan buenos amigos que le apena todo lo que sucedió después.

Su relación comenzó en 2011, poco después de que acabase la edición de 'Supervivientes' en la que se conocieron y en la que se habían hecho amigos íntimos. Comenzaron a hacer planes juntos por Sevilla y él le pidió dar un paso más o distanciarse porque sus sentimientos no le permitían ser tan solo amigos, fue entonces cuando ella aceptó ser su pareja y se acabó enamorando. Fruto de esa relación nació su hijo Fran, que es el motivo por el que ambos tienen ahora una relación cordial y por el que seguirán unidos para siempre.