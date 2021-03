¡Qué no te afecte la astenia primaveral!

No existe una teoría concreta sobre por qué se produce. Puede deberse a causas como el estrés o el exceso de trabajo . Asimismo, las variaciones en los horarios de las comidas o del trabajo y otras actividades también influyen en el organismo, que debe adaptarse a las nuevas condiciones de luminosidad, temperatura, humedad y presión atmosférica, así como el cambio horario, que supone dormir una hora menos.

Es necesario combatir estos síntomas para sentirnos mejor a lo largo del día y evitar consecuencias perjudiciales a medio plazo. Lo ideal es llevar una buena alimentación. Debemos incluir en nuestra dieta alimentos ricos en Vitamina C y E, Magnesio, Hierro y calcio , como frutos y verduras, nueces, cacahuetes o almendras, pescado y marisco, así como una dosis equilibrada de productos lácteos.

3. Desde In·Vitta , una de mis marcas de suplementación alimenticia que más me gustan, nos recomiendan varios complementos de la dieta que pueden hacer nuestro día a día más fácil en esta transición:

Regenera Vitt : A los 15 días de tomarlo, aporta ese chute de energía y vitalidad gracias a los factores de crecimiento y a su concentración en vitamina C. Y también gracias a su poder antiinflamatorio.

Como bien es conocido, el huevo es uno de los alimentos con más nutrientes que existen. De hecho, uno de los más completos. Esta es la materia prima de Regenera Vitt de Suplementos In Vitta pero no es la única. Para conseguir un producto completo se le ha incorporado la vitamina C y el resultado es excelente.