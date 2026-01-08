Álvarez de Toledo (PP), tras el anuncio de la liberación de presos en Venezuela: "Magnífica noticia"

Alberto Rosa 08 ENE 2026 - 19:07h.

Al menos cinco españoles presos políticos serán liberados en Venezuela, según ha confirmado el propio país

Las historias de los vascos Andrés Martínez y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, los españoles liberados en Venuelas

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En él, el Ejecutivo ha trasladado "su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos" por esta liberación, que se enmarca en una más amplia de presos venezolanos y de otras nacionalidades, y ha precisado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, "ha podido hablar con todos ellos personalmente".