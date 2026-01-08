Álvarez de Toledo (PP), tras el anuncio de la liberación de presos en Venezuela: "Magnífica noticia"

Última hora de Venezuela, en directo: el Gobierno confirma que hay cinco españoles entre los presos políticos liberados
Al menos cinco españoles presos políticos serán liberados en Venezuela, según ha confirmado el propio país
Las historias de los vascos Andrés Martínez y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, los españoles liberados en Venuelas
El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.
"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
En él, el Ejecutivo ha trasladado "su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos" por esta liberación, que se enmarca en una más amplia de presos venezolanos y de otras nacionalidades, y ha precisado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, "ha podido hablar con todos ellos personalmente".
Esteban (PNV) celebra la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos dos vascos
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "alegría" por la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos dos vascos, Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje.
Ha sido una de las peticiones de la oposición venezolana desde la captura de Maduro por parte de EEUU. liberar a los presos políticos en Venezuela. Los primeros pasos del Gobierno liderado por Delcy Rodríguez bajo la tutela de Donald Trump, han tenido ya su impacto en ciudadanos españoles, liberados de las cárceles venezolanas.Ir a la noticia
España confirma la liberación de cinco españoles en Venezuela, incluida una con doble nacionalidad
Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de venezolanos y extranjeros
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que "está ocurriendo en este mismo momento".
Rodríguez, que no ha confirmado por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha señalado que se trata de "un gesto unilateral para afianzar" su "decisión inquebrantable de consolidar la paz" en el país y "la connivencia pacífica", sin distinción de ideología o religión.